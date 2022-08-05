Afyon gündem: Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Afyon gündem: Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyon gündem: Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyon gündem haberine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.A, (47) idaresindeki 03 ACA 326 plakalı otomobil ile Karamık köyü yakınlarında A.K. ile B.G'nin kullandığı tescilsiz motosikletler çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Çay Güncel Haberler

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