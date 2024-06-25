Afyon Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda başarılı
Antalya'da düzenlenen Minik Erkekler ve Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Afyon Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı ilk 8 takım arasına girme başarısı gösterdi. Kulüp, Göztepe Spor Kulübü'nü yendi. Aynı şampiyonada kız hentbol takımı da Ankara Polatlı Spor Kulübü'nü mağlup etti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti ve il için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Antalya'daki Minik Erkekler ve Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Afyon Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı ilk 8 takım arasına girme başarısı gösterdi.
Afyon Gençlik ve Spor Kulübü Göztepe Spor Kulübünü, kız hentbol takımı ise Ankara Polatlı Spor Kulübünü yendi.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
Kasapoğlu, "Kulüp olarak Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girmek, ilimiz için büyük bir gurur kaynağı." ifadesini kullandı.