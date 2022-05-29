Afyon Eğitim Vakfı 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon Eğitim Vakfı 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA - Mustafa Bayer - Güncel
 - Güncelleme:
Afyon Eğitim Vakfı 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser, yapılan 34. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser, yapılan 34. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclis salonundaki genel kurula, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, il protokolü ve genel kurul delegeleri katıldı.

Vali Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da eğitime her zaman destek olmaya çalışacağız. Bugünden itibaren Afyon Eğitim Vakfı'nın vizyon ve misyonu doğrultusunda çalışacağımı belirtmek istiyorum." dedi.

Divana mevcut başkan Serteser'in tek liste sunulduğu yönetim kurulu oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan genel kurulun ardından il protokolü, fotoğraf sanatçıları Şenol Zümrüt ile Hakan Yılmaz'ın fotoğraf sergisini inceledi.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Ticaret Afyon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title