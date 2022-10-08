AFYON'DAKİ TERMAL TESİSLERDE RUS VE UKRAYNALI TURİST BEKLENTİSİ

ZAFER Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, gelecek aylarda kentteki termal tesislerde Rus ve Ukraynalı turist yoğunluğu beklediklerini söyledi. İnternet arama motorlarından yapılan değerlendirmeye göre Rusya ve Ukrayna bölgesinden Afyonkarahisar'daki termal tesislerin sıkça arandığını kaydeden Gümüşhan, "Beklentimiz yüksek bu yönde" dedi.

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, otellerle yaptıkları görüşmelerde internet arama motorlarından Rusya ve Ukrayna'daki kullanıcıların Afyonkarahisar'daki otelleri sıkça aradığının tespitini yaptıklarını belirterek, gelecek aylarda kentteki termal tesislerde Rus ve Ukraynalı turist yoğunluğu beklediklerini söyledi. Savaş nedeniyle Ukraynalı ve Rusların, Antalya ve Ege kıyılarına sığındığını aktaran Ali Gümüşhan, kasım ve aralık döneminde Türkiye'ye yerleşenlerin de termal tatil için Afyonkarahisar'ı tercih etmesini beklediklerini vurguladı.

'AFYONKARAHİSAR'A İLGİ ARTTI'

Bu sezon önceki sezonlara göre daha çok misafir ağırladıklarını anlatan Ali Gümüşhan, "Bu sezon önceki sezondan daha iyiydi. Nedeni de pandemi dönemiydi önceki yıllar bildiğiniz gibi. Pandemi döneminde gurbetçilerimiz pek Türkiye'ye gelememişti. Ama 2022 yılında temmuz ayı itibari ile Afyonkarahisar'a ilgi arttı. Aşağı yukarı konaklayan misafirde yüzde 70'i gurbetçi misafirlerimizdi. Hem buradaki otellere faydalı oldu, hem alışveriş yaptı, hem tarihi yerleri gezdiler. Bazı misafirlerimiz yabancı misafirleri de, komşularını da buraya getirdiler. Bu ne demek oluyor? Yani her gelen yabancı bir misafir getirdiği zaman ileriki yıllarda Afyonkarahisar'da yabancı misafirler artacak demektir" dedi.

'UKRAYNALILAR VE RUSLAR AFYONKARAHİSAR'A GELECEKTİR'

Antalya ve Ege bölgelerinde uzun süre konaklayan ve burada yaşamaya Rus ve Ukraynalıların birkaç gün de Afyonkarahisar'da geçirdiğini vurgulayan Ali Gümüşhan, "Bunu nereden anlıyoruz çünkü bizim buraya gelen Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz var. Bu yıl daha da arttı. Ben zannediyorum ki kasım aralık aylarında Antalya'da ve Ege'de yaşayan Ukraynalılar ve Ruslar Afyonkarahisar'a gelecektir. Çünkü Afyonkarahisar'ın suları, termal ve sıcak, havuzları sıcak, aktivite ve alışveriş alanları vardı" diye konuştu.

'REZERVASYON SORGULAMA SAYILARI DİJİTAL ORTAMDA FAZLA'

Dijital dünyanın turizme de etkisinden bahseden ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, şöyle dedi: "Son dakika rezervasyonları oluyor ama baktığınızda rezervasyon sorgulama sayıları dijital ortamda fazla. Özellikle yabancı misafirler, arama motorlarından otelleri aramakta. Onu görebiliyoruz, bizim istatistik raporlarından. Diğer otellerle görüştüğümüzde onlar da aynı şeyleri söylüyor. Bu demek oluyor ki sorgulama yapan bir misafir ileriki günlerde rezervasyon yaptıracaktır. Beklentimiz yüksek bu yönde." (DHA)