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AFYON'DA YOL KENARINDA KURT ÖLÜSÜ BULUNDU

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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde karayolu kenarında kurt ölüsü bulundu.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde karayolu kenarında kurt ölüsü bulundu. Kurdun bir aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 68. kilometresinde yol kenarında kurt ölüsü bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı belirlenen kurdun, Akdağ Tabiat Parkı'ndan Kumalar Dağı eteklerine geçmek isterken karayolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarptığı tahmin ediliyor. Kurt ölüsü yapılan inceleme sonrası bölgeden alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Antalya Güncel Haberler

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