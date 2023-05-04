AFYON'A MODERN MANDA BARINAĞI TESİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde Modern Manda Barınağı Tesisi'nin temeli atıldı.

Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde Modern Manda Barınağı Tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri AK Parti'li Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve MHP'li Mehmet Taytak ile kent protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla protokol konuşmaları gerçekleşti. Konuşmaların ardından ise protokol üyeleri temel atmak için belirlenen alana geçti. Butonlardaki tuşlara basarak tesisin zemini oluşturan temel betonu atıldı.

'ÖNEMLİ BİR PROJE'

Temel atma töreni sonrası AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Civelek, yapımı başlayan tesis hakkında bilgi verdi. Civelek, Anadolu mandasına özgü geliştirilmiş, Türkiye'deki ilk manda barınağı projesinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Civelek, Önemli bir proje önemli olmasının ana nedeni ıslaha, ıslah çalışmalarına alt yapı oluşturacak olması. Biliyorsunuz ziraat ve hayvancılık stratejik bir alan. Bu çerçevede ülkelerin kendi ırklarının verim özelliklerini arttırmasına yönelik bu tip projeler son derece önem arz ediyor. Biz de fakültemizde yıllardır süre gelen çalışmalara geçenlerde biliyorsunuz bir koyun ağılı hem araştırma hem uygulama hem eğitim amaçlı yapıldı. Şimdi de bu modern manda barınağı ya da ahırı inşaatı ile destekliyoruz, alt yapı oluşturmayı hedefliyoruz dedi.

'BU SİSTEM TÜRKİYE'DE İLK'

AKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tekerli, hayvan barınağının aslında büyük çaplı, güzel bir manda ahırı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Hayvanlarla dost, hayvan refahı uyumlu bir sistem bu. Türkiye'de ilk defa AKÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde uygulanmaktadır diye konuştu.

'MODERN TEKNİKLERLE GELENEKSEL TEKNİKLERİ BİRLEŞTİREN BİR SİSTEM'

65 baş hayvan üzerinden hesaplama yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Tekerli, şöyle dedi

Dolayısıyla bu bir araştırma ve uygulama ahırı şeklinde dizayn edildi. Aynı zamanda süt sağımı da halkın kendi geleneklerine uygun bir şekilde fakat modern bir teknikle gerçekleştirilecek. Yetiştiricilerin de yabancısı olmadığı bir düzenek oluşturduk. Böylece modern tekniklerle geleneksel teknikleri birleştiren bir sistem üzerinde hareket ederek manda yetiştiriciliğinin artırılmasını alternatif bir üretim sistemi haline gelmesini hedefliyoruz. 30 milyon liraya mal olması beklenen tesisin 2024 yılının Ekim ayında tamamlanması hedefleniyor. Modern Manda Barınağı Tesisi'nin 65 sabit durak, 204 metrekare kuru dönem ve genç hayvan durakları, 94 metrekarelik malakhane, 47 metrekarelik revir, 47 metrekarelik boğa padokları, 31 metrekarelik süt deposu, 24 metrekarelik doğumhane, 25 metrekarelik görevli ve ilaç odası ve 1655 metrekarelik hayvan gezinti alanını içinde barındıracağı açıklandı. (DHA)