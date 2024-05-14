AFSÜ GençFest 2024 Başladı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 6. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "AFSÜ GençFest 2024" kortej yürüyüşüyle başladı.

Festival kapsamında, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, akademisyenler ve öğrenciler, Zafer Sağlık Külliyesinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrencilerin stantlarının ziyaret edilmesi sonrası Okumuş, AFSÜ GençFest 2024'ü Gençlik Haftası ile aynı tarihlerde kutlamanın mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını söyledi.

AFSÜ'nün gençler için her türlü imkanı seferber ettiğini aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

"Yıl boyunca çok çalıştınız, derslere ve uygulama eğitimlerine katıldınız, sınavlara girdiniz, ödevler ve sunumlar hazırladınız. Hepiniz dinlenmeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Dolu dolu bir içeriğe sahip olan AFSÜ GençFest 2024 ile akademik yılın yorgunluğunu atmanızı ve önümüzdeki yıl için enerji toplamanızı, bu sene mezun olarak kariyer yolculuğuna adım atacak arkadaşlarımızın da hoş anılar biriktireceği bir etkinlik yaşamanızı diliyorum."

Okumuş, etkinliğin AFSÜ'lü gençlere ve üniversitedeki akademik ve idari personeline yeni bir şevk, yeni bir heyecan kazandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

AFSÜ GençFest 2024 kapsamında 4 gün boyunca konser ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.