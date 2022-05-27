Afşin'in simgelerini anlatan kitaplar tanıtıldı - Haberler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "Ashab-ı Kehf Belgeleri" ve "Ashab-ı Kehf Camii Şerifi" kitapları için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi ile ilgili ferman, berat gibi tarihi belgelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitap ve yapımında Osmanlı ve Selçuklu mimarisini buluşturan Ashab-ı Kehf Camisi'nin yapılış hikayesini anlatan iki kitap tanıtıldı.

Kaymakam Ahmet Can Pınar, programda, Ashab-ı Kehf Külliyesi'nin bütün dünyadan ziyaretçi çeken önemli bir inanç turizmi merkezi olduğunu söyledi.

Kitapların içeriğiyle ilgili bilgi veren Pınar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Anadolu coğrafyasında kesintisiz 700 yıl devam eden tek vakıfın Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi Vakfı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılara kitaplar dağıtıldı.

Programa, Kaymakam adayı Koray Yanıktepe, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.