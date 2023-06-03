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Afşin Elbistan Termik Santrali'nde Çıkan Yangında Soğutma Çalışmaları Başladı, Camilerden Vatandaşlara ' Maske Takın' Çağrısı Yapıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin en büyük termik santralı Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde, kaynak bakım çalışmaları sırasında çıkan yangının soğutma çalışmalarına başlandı. Santralin çevresinde bulanan köylerde yaşayan vatandaşlara zehirli gazlara karşı maske takmaları için camilerden anons yapıldı.

Türkiye'nin en büyük termik santralı Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nde, kaynak bakım çalışmaları sırasında çıkan yangının soğutma çalışmalarına başlandı. Santralin çevresinde bulanan köylerde yaşayan vatandaşlara zehirli gazlara karşı maske takmaları için camilerden anons yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde bugün çıkan ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başladı.

Kısmen söndürüldüğü anlarda çekilen görüntüler ve alınan bilgiye göre; zararlı gazların sevk edildiği alanda yangının çıktığı görüldü. Camilerden köylere yapılan anonslarda, vatandaşların maske takması için uyarı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Türkiye Güncel Haberler

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