Afşin-Elbistan B Termik Santralindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş Afşin- Elbistan B termik santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin- Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Afşin ile Elbistan'dan da sevk edilen takviye itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması ile yangının büyümesi engellendi. Ekiplerin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri başladı. - KAHRAMANMARAŞ