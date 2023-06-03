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Afşin-Elbistan B termik santralinde yangın çıktı

Afşin-Elbistan B termik santralinde yangın çıktı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B termik santralinde çıkan yangın söndürülüp, soğutma işlemleri de tamamlandı. Yangın nedeniyle santralde maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta Afşin- Elbistan B termik santralinde çıkan yangın söndürülüp, soğutma işlemleri de tamamlandı.

Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve havadan helikopter ile müdahale edildi. Önce yayılması önlenen yangın, daha sonra söndürülerek soğutma işlemine geçildi. Yangın nedeniyle santralde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Çoğulhan Elbistan Güncel Haberler

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