Afşin'deki Arıcılara Yüzde 100 Hibeli Arılı Kovan Desteği

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerden etkilenen ve arıları telef olan arıcılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 hibeli arılı kovan desteği sağlandı. Desteğin dağıtımı Kırsal Bakraç Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerden etkilenen ve arıları telef olan arıcılara yüzde 100 hibeli arılı kovan desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen arı ve kovanlar, Kırsal Bakraç Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde faaliyet gösteren üreticilere dağıtıldı.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, gazetecilere, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık işletmelerinde hayvanları telef olan üreticilere ayni yardımda bulunulduğunu söyledi.

Kayapınar, bu kapsamda Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanında kayıtlı bulunan ve arıları kaybeden üreticilerin desteklendiğini ifade etti.