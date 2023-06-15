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Afşin'de Roma dönemine ait mızrak uçları ele geçirildi

Afşin'de Roma dönemine ait mızrak uçları ele geçirildi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak uçları ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak uçları ele geçirildi.

Erçene Mahallesi'nde 2 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Belirlenen adrese Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 mızrak ucu, bir tabanca ile 17 mermi bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

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