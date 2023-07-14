Afşin'de Evde Kenevir Yetiştiren Kişi Yakalandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evinde kenevir yetiştiren bir kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 202 gram kubar esrar ile 7 kök kenevir ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evinde kenevir yetiştiren kişi yakalandı.
Marabuz Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi ve ticareti yapıldığı bilgisini alan Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, 202 gram kubar esrar ile 7 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel