Afşin'de Evde Kenevir Yetiştiren Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evinde kenevir yetiştiren bir kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 202 gram kubar esrar ile 7 kök kenevir ele geçirildi.