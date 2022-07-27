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Afşin Belediye Başkanı Güven, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Afşin Belediye Başkanı Güven, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Güven, öğrenciler Dilanur Demir, İsmail Şahan ve Emir Efe Altunsoy'u başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilere gelecek yaşamlarında başarı temenni eden Güven, öğrencilerin ailesine, okul idarecilerine ve öğretmenlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kentte eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencileri başarıya teşvik etmek amacıyla destek verdiklerini belirten Güven, "LGS'de ilçemizde ilk üçe giren öğrencilerimizi, belediyemizde ağırladık. Öğrencilerimizin gülen yüzlerini görmek bizleri mutlu etti. Bahtları açık olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Güven, başarılı öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Ziyarette Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da bulundu.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Mehmet Fatih Güven Fatih Afşin LGS Güncel Haberler

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