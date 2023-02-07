Afşin Belediye Başkanı Güven, Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Destek Çağrısında Bulundu

Merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde birçok binada hasar meydana gelirken, köylerde vatandaşlar mahsur kaldı. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Mevcut arama kurtarma çalışmalarına ek olarak en kısa sürede yardım için Afşin'e de destek bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde birçok binada hasar meydana gelirken, köylerde vatandaşlar mahsur kaldı. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Mevcut arama kurtarma çalışmalarına ek olarak en kısa sürede yardım için Afşin'e de destek bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde birçok binada hasar meydana geldi. Afşin Belediye Başkanlığı binası yıkıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven sosyal medya hesabından, arama kurtarma ekiplerinden Afşin'e destek vermeleri çağrısında bulundu. Güven'in mesajı şöyle:

"Yurt genelinde 51.000 AFAD görevlisi sisteme dahil oldu. Mevcut arama kurtarma çalışmalarına ek olarak en kısa sürede yardım için Afşin'e de destek bekliyoruz. Karayolları ekiplerimiz ulaşım kanallarımızın açık kalması için yoğun gayret gösteriyorlar. Rabbim emeklerini esirgemeyen karayolları personelinden razı olsun."