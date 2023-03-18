Afrin ilçe merkezinin terörden kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'de 5 yıl önce gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarmasının ardından bölgede kalkınma çalışmaları sürüyor.

Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'nin 6 yıl süren işgalinden kurtarılmasının üzerinden 5 sene geçti.

Afrin ilçe merkezi, TSK destekli SMO birlikleri tarafından 20 Ocak 2018'de başlatılan harekatın 58. gününde kontrol altına alındı.

Afrin Yerel Meclisi ile ilçeye bağlı 6 beldedeki yerel meclislerin sağlık, eğitim, tarım ve altyapı alanlarındaki kalkınma çalışmaları, terörün izlerini silerek bölge halkına nefes aldırdı.

Sağlık tesisleri ve okullar restore edilip desteklendi ve tarıma elverişli arazilere kesintisiz su sağlanarak bölge halkına daha iyi yaşam şartları sunuldu.

Yeni altyapı çalışmalarıyla şehrin görünümü değişti.

"Tek halk, tek ruhuz"

Afrin'de yaşayan sivillerden Saleh Fares, AA muhabirine, Afrinli arkadaşlarıyla sosyal medyada özel sayfa açarak ilçedeki yardıma muhtaçların sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Fares, "Burada Arap ve Kürt ayrımı yok. Biz Suriye'yiz. Güzel bir tablo oluşturuyoruz. Tek halk, tek ruhuz. Aramızda hiçbir fark yok. Birlikte vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Afrin, benim ve atalarımın toprağı"

Afrinli müzisyen Hasan Abdo da "Afrin, benim ve atalarımın toprağı." diyerek yaşamını ilçede sürdüreceğini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Afrin'in Cinderes beldesinde yaşananların kendisini derinden etkilediğini ifade eden Abdo, dünyaya burada yaşananları aktarmak adına bir şarkı üzerinde çalıştığını anlattı.

48 yaşındaki Abdo, şarkıyı video klip halinde mart sonunda yayımlayacağını belirterek, "Müzik, Kürt halkının vazgeçilmezi. Folklorumuzu idame ve muhafaza etmeye çalışıyorum." dedi.

Tarım arazilerine barajdan su temin edildi

Afrin Yerel Meclisi Üyesi Dr. Ahmet Yusuf da çeşitli alanlarda yürüttükleri çalışmalarla bölge halkının ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Yusuf, Afrin'de tarımsal araziler için büyük önem arz eden Meydanki Barajı'nın 2019'da gerekli altyapı çalışması ve onarım yapılarak çiftçilerin hizmetine sunulduğunu anlattı.

Yusuf, tarım arazilerine suyun barajdan temin edildiğini belirtti.

Eğitime destek sağlandı

Afrin ilçesinde okullarda onarım ve donanımla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Yusuf, halihazırda ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmen sayısının 2 bin 700 olduğunu söyledi.

Afrin ilçesindeki 275 okulda 85 bin öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini veren Yusuf, "Geçen yıl 73 bin öğrencimiz vardı. Bu yıl 12 bin artarak 85 bin öğrencimiz oldu." dedi.

Artan öğrenci sayısına karşılık bu yıl ilçede 7 okulun daha eğitime kazandırıldığına dikkati çeken Yusuf, kalitenin yükseltilmesi için öğretmenlere sürekli eğitim verildiğini anlattı.

"Yeni hastane açmayı planlıyoruz"

Yerel meclis ve uluslararası derneklerce desteklenen 8 hastanenin sağlık hizmetlerini ücretsiz sağladığını kaydeden Yusuf, "Bu yıl içinde 7 sağlık ocağını onardık. Şeyh Hadid beldesinde yeni hastane açmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Yusuf, ilçe merkezi ile kırsal kesimde yaşayan yarım milyonu aşkın sivile 70 sağlık ocağı ve mobil polikliniklerde kesintisiz sağlık hizmeti sunulduğunu vurguladı.

Sivillerin hayatını kolaylaştırmak ve ilçeye yeni görünüm kazandırmak maksadıyla altyapıya da önem verdiklerini belirten Yusuf, yerel meclisin desteğiyle açılan fırında üretilen ekmeklerin, yardıma muhtaç ailelere ücretsiz dağıtıldığını sözlerine ekledi.