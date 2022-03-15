Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu - Haberler

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Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

SURİYE'nin Afrin kentindeki görevlerini tamamlayan 203 komando, Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndaki görev yerlerine döndü.

BİNGÖL (DHA) - SURİYE'nin Afrin kentindeki görevlerini tamamlayan 203 komando, Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndaki görev yerlerine döndü. Komandolar, ayrı kaldıkları aileleriyle hasret giderdi.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütleri ile mücadelede 6 ay boyunca görev alan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 203 komando, yurda döndü. Bingöl'e gelen komandoları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri karşıladı. Aileler, buluşmada büyük sevinç yaşadı.


Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Jandarma, Komando, Suriye, Bingöl, Güncel, Haberler

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