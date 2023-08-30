Afrin'de 30 Ağustos kutlaması; Türkçe şiirler okuyup harmandalı oynadılar

Yiğit Can HELVACI-Güven USTA/SURİYE, (DHA) - Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Barış Harekatı'nın üzerinden geçen 5 yılda hayatın normale dönmesine yönelik bölgede çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bölgenin en büyük kültür merkezi, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı etkinlik kapsamında enstitüde eğitim gören öğrenciler Türkçe şiirler okuyup harmandalı oynadılar.

Bölge halkının hem kültür sanat hem de eğitim faaliyetlerine katılımını artırmak amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Afrin'de Türk kültür merkezi açıldı. Açılışa; Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Hatay Valisi Yardımcısı Yusuf Turan, Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Mahmut Çınar, Afrin İl Yerel Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Şeyh Reşid, Afrin İl Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, yerel yöneticiler ile Türkiye'den basın mensupları ve bölge halkı katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlikte Zafer Bayramı'na özel hazırlanan video gösterimi de yapıldı. Program açılış konuşmalarından sonra Türkçe şiir dinletisi, resim sergisi, masa tenisi turnuvası, halk oyunları gösterisi ve çocuk tiyatrosu etkinlikleriyle devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 18 Mart'ta Afrin kent merkezi, 24 Mart 2018'de ise Afrin ilçesinin tamamının ele geçirilmesi ile harekat, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun askeri zaferi ile sonuçlandı. 54 askerin şehit düştüğü, 4 bin 608 teröristin etkisiz hale getirildiği Afrin'de sanayi, tarım, kültür, ticaret, spor, sağlık gibi alanlarda kalkınma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Güvenliğin tesis edildiği bölgede her geçen gün nüfusun artmasına bağlı olarak eğitime katılan öğrencilerin sayısı da artıyor.

'30 AĞUSTOS'U AFRİN'DE KUTLAMAK ÇOK KIYMETLİ'

30 Ağustos'u Afrin'de kutlamanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 'Öncelikle 30 Ağustos'ta Afrin'de olduğum için mutluluğumu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un Ankara'dan size selamlarını getirdim. 30 Ağustos'u Afrin'de kutlamak çok kıymetli. Türk ordusunun insanları yaşatmak için nasıl bir mücadele verdiğini bu güvenli bölgede görmek mümkün. 7 yıldır farklı harekatlarla oluşturulan bu güvenli ortam insanların üretmesini ve kültür sanat faaliyetlerine katılmasını sağlıyor. Hatta annelerin çocuklarına ninni söyleyebilmesini sağlıyor. 30 Ağustos vesilesiyle bu bölgede şehit düşen her bir askerimizi anıyorum, ordumuzun bu kıymetli günü kutlu olsun. Biz Yunus Emre Enstitüsü olarak bu bölgede 3 yıl önce faaliyete başladık. Önce Azez'de 2 yıl önce de Afrin'de çalışmalara başladık. Özellikle Afrin halkının kültür sanat faaliyetleriyle çok ilgili olduğunu gördük. Onun için bugün açılını yaptığımız merkez Afrin halkına armağan olsun. Kürtçe, Arapça ve Türkçe olarak aynı şarkıları aynı nağmeleri telaffuz ediyoruz. Bundan sonra da Türkler, Araplar, Kürtler iyi ve güzeli yaygınlaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Bir daha bu topraklara zulüm, terör ve vahşet hakim olmayacak. Biz bunun için buradayız ve bu merkezde bütün dillerin ortak sevgisi anlatılacak. Burada çocuklarımız ve yetişkinlerimiz buradaki birlikteliği anlatan güzel eserlerle buluşacak. Siz sahip çıktıkça Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her türlü destek ve yardım bu bölgede devam edecek. Böylece Türk, Kürt, Arap düşmanlığı tekrar filizlenmeyecek. Bu coğrafya yeniden verimli topraklar haline gelerek tüm dünyaya örnek olacak. Merkezin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' dedi.

'BÖLGEDE İLETİŞİM DİLİNİN YENİDEN TÜRKÇE OLMASINI İSTİYORUZ'

Afrin'de 2 yıldır küçük bir merkezde eğitim faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Ateş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Afrin'de kültür, sanata ve edebiyata çok yoğun bir talep olduğu için bu merkez yeterli olmadı. Onun için bugün bu büyük kültür merkezini açtık. 30 Ağustos gibi çok sembolik bir günde açılışımızı yaptık. Çünkü Türk ordusu gittiği yere barış ve refah götürüyor. Bu merkez de bunun bir göstergesi. Afrin 600 binden fazla insanın yaşadığı bir yerleşim bölgesi. Tarihi boyunca da kültür sanat ve edebiyat etkinlikleri bu coğrafyada hep olmuştur. Kültür sanatın her alanında etkinlikler yapıyoruz. Bununla birlikte en önemli faaliyetimiz Türkçe öğretmek. Şu anda burada bir taraftan eğitimcileri eğitiyoruz bir taraftan da halka Türkçe kursları açtık. Bu noktada yoğun bir talep var ve binlerce insan yüz yüze Türkçe öğreniyor. Bu coğrafyada iletişim dilinin yeniden Türkçe olmasını arzuluyoruz. Tarihte de Türkçe ortak anlaşma diliydi. Halkın refahı ve mutluluğu için çalışıyoruz ve merkezin varlığı bölge halkı tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanıyor. Bu anlamda 30 Ağustos günü burada olmaktan ve kültür bakanımız adına bu merkezi açmaktan büyük onur duyuyorum.'

Temel amacın bölgenin yeniden kalkınması olduğunu sözlerine ekleyen Ateş, 'Yapılaşma ve ticarette büyük bir canlanma var. Bölge terörden arındırıldığı için insanlar eğitim ve kültür ihtiyacını giderebiliyor. Ticari olarak da ülkemize büyük bir katkısı var. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin de geri dönüşlerinde yoğunluk var. Gerek El Bab'ta gerek Cerablus'ta gerekse Afrin'de bunu gözlemlemek mümkün. Bu üç dille beraber bölge yeniden kalkınacak' diye konuştu.