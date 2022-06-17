Afrikalı liderlere "daha fazla gıda üretmeleri" çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrikalı liderlere "daha fazla gıda üretmeleri" çağrısı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Afrikalı liderlere 'daha fazla gıda üretmeleri' çağrısı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ardından Afrika ülkelerinin başkanlarına kıtayı daha fazla gıda üreten bir bölge haline getirecek politikaları güçlendirme çağrısı yapıldı.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın ardından Afrika ülkelerinin başkanlarına kıtayı daha fazla gıda üreten bir bölge haline getirecek politikaları güçlendirme çağrısı yapıldı.

Gana Yiyecek ve İçecek Derneği Genel Sekreteri Samuel Aggrey, Nijerya'nın ticaret şehri Lagos'ta düzenlenen Batı Afrika Gıda ve İçecek Fuarı'na katıldı.

Aggrey, burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika kıtasını gıda konusunda olumsuz etkilediğini belirtti.

Afrika liderlerinin kıtada ihtiyaç duyulan gıdaları üretmek amacıyla mevcut kaynakları uyumlu hale getirmeleri gerektiğini vurgulayan Aggrey, "Afrika'da elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok ancak bunu uyumlu hale getirmemiz için liderlerin harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Aggrey, Afrika'nın hammaddeye sahibi olduğunun ancak işlemek için fabrika ve makinelerin yetersiz miktarda bulunduğunun altını çizdi.

Lagos'ta düzenlenen Batı Afrika Gıda ve İçecek Fuarı'na 40 ülkeden en az 200 firma katıldı.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika Ukrayna Afrika Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title