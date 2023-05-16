Afrikalı liderler Rusya-Ukrayna krizini çözmek için barış misyonu kuruyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 6 Afrika ülkesi liderinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak barış misyonu oluşturacağını bildirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 6 Afrika ülkesi liderinin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak barış misyonu oluşturacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ülkesini ziyaret eden Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile yaptığı ortak basın toplantısında, Zambiya, Senegal, Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Mısır ve Güney Afrika liderlerinden oluşan barış misyonunun Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Ramaphosa, "Hafta sonu yaptığım ayrı ayrı telefon görüşmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Afrika liderlerinin barış misyonunu sundum." ifadesini kullandı.

İki liderin de barış misyonu teklifini kabul ettiğini belirten Ramaphosa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin de konu hakkında bilgilendirildiğini ve hazırlıklara başlandığını kaydetti.

Buna göre Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonu kısa süre içinde Rusya'nın başkenti Moskova ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek.