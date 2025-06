Afrikalı girişimciler, kıtanın kalkınması için işbirliği ve altyapıyı şart görüyor

Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde düzenlenen Africa CEO Forumu'na katılan Afrikalı girişimciler, "fırsatlar kıtası" olarak isimlendirilen Afrika'da kalkınma için işbirliğinin artırılması, altyapının ise güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Afrikalı iş insanı ve girişimci Swazi Tshabalala ve Cezayirli iş insanı ve Pan-Afrikanist Hakim Benbadra, Afrika'nın kalkınması için atılması gereken adımlarla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Daha önce Afrika Kalkınma Bankası'nda başkan yardımcısı olarak görev yapan ve farklı sektörlerde çalışan Tshabalala, "Zor bir dünyada yaşıyoruz, jeopolitik olarak gerçekten zorlu bir dönemden geçiyoruz. ve bence artık Afrika'nın kendine dönüp bakmasının, kaynaklarını ve potansiyelini gözden geçirmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Tshabalala, Afrikalılar olarak artık el ele verip birlikte çalışmaları gerektiğini, özellikle Afrika'nın üretkenliğini artırmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Üretken işletmeler olmadan büyümenin mümkün olmadığını dile getiren Tshabalala, "Büyümeden istihdam da oluşturulamaz ve bu döngünün merkezinde altyapı yer alıyor." diye konuştu.

Tshabalala, dijital dönüşümden ve teknolojik gelişmelerden yararlanmanın, Afrika'nın üretkenliğini artırmak için şart olduğunun altını çizerek, sanayileşebilmek için bu sanayileşmeyi destekleyecek altyapıya güvenebilmeleri gerektiğine işaret etti.

Bir kadın olarak, kimsenin aç kalmadığı, herkesin sağlıklı olduğu, fırsatlara erişebildiği ve hayatındaki amacı gerçekleştirebildiği bir Afrika hayal ettiğini söyleyen Tshabalala, şöyle devam etti:

"Afrika, başkalarından kaynak almaya ihtiyaç duymadan, kendi gelişimini kendi karşılayan, mali açıdan bağımsız bir kıta olacak. Her kadının, her erkeğin, her çocuğun geleceğinin güvende olduğunu bildiği bir yer olacak. Benim hayalini kurduğum Afrika bu. Hem bir profesyonel olarak hem de çocukken hep bu Afrika'yı hayal ettim."

Afrika fırsatlar kıtası

İş insanı ve Pan-Afrikanist Benbadra, Afrika'nın fırsatlar kıtası olduğunu vurgulayarak "Nedenini size anlatayım: Nüfusumuz hızla artıyor, orta sınıf gelişiyor. Bu yüzden birçok alanda, birçok sektörde yatırım fırsatları var." dedi.

Afrika'nın, kaynaklar açısından zengin bir kıta olduğuna dikkati çeken Benbadra, altın ve kobalt gibi birçok madenin farklı Afrika ülkelerinde bulunabildiğini dile getirdi.

Benbadra, "Tarıma bakarsak, Afrika dünyadaki en büyük tarım arazilerinden birine sahip. Bu topraklar, Afrika'nın gıda egemenliği açısından çok önemli. İklim çeşitliliği sayesinde farklı ürünlerin yetişmesi mümkün. Mesela kaju üretimi. Eskiden ilk sırada Gine-Bissau vardı. Ama son yıllarda Fildişi Sahili büyük bir gelişme gösterdi ve şu anda dünyanın en büyük kaju üreticisi. Bu da gösteriyor ki iyi bir siyasi irade ve özel sektörün katılımıyla sıfırdan başlayıp zirveye çıkmak mümkün." şeklinde konuştu.

Cezayir'de buğday üretiminin ciddi şekilde teşvik edildiğini belirten Benbadra, domates, soğan gibi ürünlerde de üretimin artırıldığını, tarım, hizmet sektörü, tüketim malları ve doğal kaynaklar gibi alanlarda yatırım açısından Afrika'nın gerçekten çok canlı bir yer olduğunu kaydetti.

Benbadra, iyi bir zihniyetle kıtada büyüme inşa etmenin mümkün olduğunu, bu nedenle, yatırım yapmak isteyenlerin Afrika'ya gelmesi, kıta için yatırım yapması, genç ve yetenekli nüfusa iş fırsatları yaratması gerektiğini vurguladı.

Afrika hakkında yolsuzluk, terör ya da kriz gibi olumsuz algılar olduğunu söyleyen Benbadra, bunun çoğu zaman doğru olmadığının altını çizdi.

Kalkınmanın önündeki engeller

Benbadra, ekonomik gelişimin önündeki temel engellere ilişkin, şunları söyledi:

"İlk olarak, elektrik erişim oranını artırmamız gerekiyor. Sonra yol bağlantıları geliyor. Limandan iç bölgelere ürün taşımanız gereken bir durumda, bazı bölgelerde bu günler sürebiliyor, özellikle yağmur mevsiminde. Veri erişimi de bir sorun. Ama sevindirici olan şu ki bazı ülkeler bu engelleri aşmayı başardı. Son 10 yılda, elektriğe erişim oranı yüzde 20'den yüzde 75'e çıktı bazı yerlerde. 5 yıl önce 3G bile yokken, şimdi 5G kullanabiliyoruz. Yani Afrika'da şu var: Engeller mevcut ama siyasi irade ve kamu-özel sektör işbirliği olduğunda, çok hızlı ilerlemek mümkün."

Benbadra, yol bağlantılarını sağlamanın kolay olmadığını ancak kamu ve özel sektör birlikte çalışırsa bu boşluğun kapatılabileceğini vurgulayarak, "Bu sayede Afrika kıtası serbest ticaret alanı gerçeğe dönüşebilir, Afrikalılar için daha fazla fırsat yaratılabilir." ifadelerini kullandı.

Afrika hayalinin, Afrikalı bir girişimci ya da vatandaş olarak kıta içinde vizesiz seyahat edebilmek olduğunu dile getiren Benbadra, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli. Bu sayede Doğu Afrikalılar Kuzey Afrika'yı daha iyi tanır, Batı Afrikalılar Güney Afrika'yı daha iyi tanır. Ayrıca örneğin Tunuslu biri Kongo Brazzaville'de vizeye gerek duymadan iş yapabilir. Bu vizesiz seyahat politikası bence çok değerli. İkinci olarak, Afrika'da herhangi bir ülkede Afrikalı olarak şirket kurabilmek istiyorum, tıpkı Avrupalıların Avrupa içinde yaptığı gibi. Yani, hareket özgürlüğü ve girişimcilik özgürlüğü. Eğer kıtayı entegre edebilirsek, hayatlarımızı kolaylaştırırsak, işte o zaman bu değerler sayesinde Afrika dev bir güç olabilir."