Afrikalı çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Güney Afrikalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşkuyla kutladı.

Ülkedeki Türk diplomatik temsilcilikler ve kurumları, Pretorya, Cape Town ve Johannesburg kentlerinde 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklere katılan yüzlerce Güney Afrikalı çocuğa, çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde düzenlenen törene Büyükelçilik mensupları, Türk kurum temsilcileri, Güney Afrika Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, bu bayramın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün dünya çocuklarına armağan edildiğini belirterek bu vesileyle Güney Afrikalı çocukların bayramını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tören kapsamında bir Güney Afrikalı öğrenci sembolik olarak Büyükelçilik makamına otururken törenin ardından Yunus Emre Enstitüsü tarafından okçuluk ve ebru sunumu yapıldı.

Etkinliğin ardından Büyükelçilik yetkilileri ve Türk kurum temsilcileri, Pretorya'nın Mamelodi bölgesindeki "SOS Çocuk Kampı"nı ziyaret etti.

Ziyarette, çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Başkonsolos Yeşildağ'dan yetimhane ziyareti

Güney Afrika'nın tarihi Cape Town kenti de 23 Nisan kutlamalarına sahne oldu.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu yetkilileri ve buradaki Türk kurum temsilcileri, kentin Khayelitsha bölgesindeki Baphumelele Çocuk Evi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baphumelele Çocuk Yuvası'ndaki yetimlere kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve çikolata dağıttıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkedeki ilk başkonsolosu olan Yeşildağ, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Baphumelele Çocuk Evi'ne bugünkü ziyaretimiz bundan sonraki ilişkimiz için ilk adımdı. Bundan sonraki adım ise bu yuvayı bir Türk okulu ile kardeş okul yapmak olacak." diye konuştu.

Maarif öğrencilerinden 23 Nisan kutlamaları

Türkiye Maarif Vakfının Johannesburg'daki okulunun öğrencileri, 23 Nisan'ı çeşitli oyunlar ve dans gösterileriyle kutladı. Türk bayraklarıyla donatılmış minikler, bu yıl ilk defa kutladıkları çocuk bayramının keyfini çıkardı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere hediye paketleri dağıtıldı.