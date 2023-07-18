"Afrika Yıldızı" olarak tanınan Mozambikli içerik üreticisi Nalia, Afrika'yı Türkçe anlatıyor

"Afrika Yıldızı" olarak tanınan milyonlarca takipçili Mozambikli içerik üreticisi Nalia Andre, lisans eğitimi aldığı Türkiye'de hiç ırkçılığa maruz kalmadığını belirterek, Türklere Afrika'yı daha iyi tanıtabilmek için Türkçe videolar çektiğini söyledi.

"Afrika Yıldızı" olarak tanınan milyonlarca takipçili Mozambikli içerik üreticisi Nalia Andre, lisans eğitimi aldığı Türkiye'de hiç ırkçılığa maruz kalmadığını belirterek, Türklere Afrika'yı daha iyi tanıtabilmek için Türkçe videolar çektiğini söyledi.

İçerik üreticisi Nalia Andre, AA muhabirine, öğrencilik günlerini ve Mozambik'te Türkiye'yi tanıtmak için çektiği videoları anlattı.

Nalia, Mozambik'te doğup büyüdüğünü, Türkiye'de okumak için kazandığı bursun hayatını değiştirdiğini kaydederek, "Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında okuma hayalim vardı ama ailemin bunu karşılayacak maddi gücü yoktu. Burs fırsatlarını araştırmaya başladım ve karşıma birkaç seçenek çıktı. Onlar arasında Türkiye Burslarına rastladım. 2013 hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Türkiye'de okumak için burs kazandım ve sıfırdan Türkçe öğrendim." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduğunu dile getiren Nalia Andre, şöyle devam etti:

"İnsan yabancı bir ülkeye gidince ilk olarak orayla ilgili bilgi edinmek ister. Türk insanı nasıldır hiç bilmiyordum. Daha önce hiç Türk ile tanışmamıştım. Türkçe tek kelime bilmiyordum. Derslerim yüzde 70 Türkçe olacağı için dil öğrenmem şarttı. Uluslararası öğrencilerin olduğu sınıfta, dünyanın her yerinden insanlarla Türkçe öğrendim. Bu bana çok ilginç gelmişti. İlk zamanlarda tek kelime bile anlayamıyordum."

"Türkiye'de hiç ırkçılık yaşamadım"

Nalia, Türkiye'ye gelirken en çok merak ettiği şeyin Türk insanı ve kendisine nasıl davranılacağı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada ırkçılık maalesef ki bir gerçek, her yerde var. Başka ülkelerde yaşayan öğrencilerden, insanlardan zaman zaman duyuyorduk. Aklımda Türkiye'yle ilgili bir sürü soru işareti vardı. Türkiye'de sokakta yürüdüğüm zaman hanımefendiler bana gülümsüyordu. İlk defa böyle bir şey yaşıyordum. Sokakta yürüyorsun ve göz teması kurduğun zaman gülümsüyorlar. Ben de tabii ki gülümsüyordum. Bu bana pozitif hissettiriyordu. İnsanlar beni seviyor anlamına geliyordu, bana kötü bakmıyorlardı."

Küçük bir şehir olan Bolu'da, 2013'te yabancı öğrenci sayısının çok az olduğuna dikkati çeken Nalia, restoranda hesap istediğinde, "Sen burada misafirsin, öğrencisin, hesap bizden." şeklinde karşılık aldığını söyledi.

Nalia, Türkiye'deki hayatına ilişkin olumsuz anısının olmadığının altını çizerek, "Türkiye'de yaşadığım süreye ilişkin aklıma kötü bir şey gelmiyor. Hatta annem, babam insanlar sana kötü davranıyor mu? diye sürekli soruyordu. Ben de endişe edecek hiçbir şey yok diyordum. Türkiye deyince aklıma gerçekten sadece güzel şeyler geliyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de bir teyzem var"

Türkiye'ye ilişkin en özel anısının kiralık ev ararken kendisine yardımcı olan ve 15 gün evinde misafir kaldığı teyzeyle olduğunu belirten Nalia, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir evde yaşıyordum ve ev satıldı, apar topar yeni bir ev aramaya başladım. Sokakta dolaşırken kiralık ev ilanı gördüm ve aradım. Yoldan bir teyze geçiyordu ve Türkçe konuşmakta zorlandığımı gördü. Teyze telefonumu aldı, benim yerime emlakçıyla konuştu, randevu aldı. Daha sonra bana evinin kapısını açtı. Tanımadığım bir insandı, daha önce karşılaşmamıştık. Dedi ki 'Kızım sen ev arıyorsun, burası benim evim, gelip benimle yaşayabilirsin, istediğin kadar kalabilirsin' Ona güvendim, o da bana güvendi. Orada 15 gün kaldım, bana hiçbir iş yaptırmadı. En güzel yemekleri yaptı, aile olduk. Hala iletişimimiz var, bayramlarda Türkiye'de öpecek bir elim oldu."

Nalia Andre, Mozambik'teki hava koşulları nedeniyle daha önce hiç kışlık kıyafeti olmadığını aktararak, "Türk arkadaşlarım, havalar soğumaya başlayınca kışlık kıyafetimin olmadığını fark etmiş. Ertesi gün bana paketlerle geldiler. Bir sürü kıyafet, bot, mont almışlar. Hayatımda ilk kez bot giydim, kocaman gri bir mont da almışlar. Bu çok güzeldi, beni çok özel hissettirdiler." ifadesini kullandı.

"Afrika dendiğinde tek bir ülke var zannediliyor"

Türkiye'deki arkadaşlarının kendisine sürekli Afrika'ya ilişkin sorular yönelttiğini dile getiren Nalia, "Afrika dendiğinde tek bir ülke var zannediliyor. Afrika'da su var mı, açlık var mı? gibi sorularla karşılaşıyordum. Afrika aslında kocaman bir kıta, çöl de var yeşil alanlar da var. Evet maalesef fakirlik çok var, sağlık hizmetleri gelişmemiş, bir sürü problemimiz var ama bunun dışında normal hayat da var." diye konuştu.

Nalia, 2020'den bu yana "Afrika Yıldızı" adıyla Youtube'a Türkçe içerikler ürettiğine ve büyük bir kitleye ulaştığına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hala tüm Afrika kabile hayatı yaşıyor zannedenler var. Fakat her ülkenin kendi dili ve kültürü mevcut. Mozambik'te 46 yerel dil var ama resmi dil Portekizce. Afrika'daki yaşamı anlamak için geriye gitmek gerekiyor, bu sebeple tarih de anlatıyorum. Neden Mozambik'te Portekizce konuşuluyor anlamak için tarih bilmek gerekiyor. Sokakta elimde kamerayla Türkçe konuşarak videolar çekiyorum. İnsanlara çok garip geliyorum, kamera ile sokakta gezmek Mozambik'te yaygın bir şey değil. Zamanla ben de alıştım. Soranlara 'Kültürümüzü tanıtıyorum' dediğim zaman çok seviniyorlar."