Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyor
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HULA VADİSİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Afrika'nın sıcak ülkelerine göç eden flamingo sürüleri biraz dinlenmek için İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde mola verdi.
HULA VADİSİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Afrika'nın sıcak ülkelerine göç eden flamingo sürüleri biraz dinlenmek için İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde mola verdi.
Her sonbaharda 500'ün üzerinde türden milyonlarca kuş, İsrail'in üzerinden uçarak geçiyor. Bahardaysa Avrupa'ya geri dönmek için tekrar yola çıkacaklar.
Kaynak: Xinhua / Güncel