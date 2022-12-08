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Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyor

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Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyor

HULA VADİSİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Afrika'nın sıcak ülkelerine göç eden flamingo sürüleri biraz dinlenmek için İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde mola verdi.

Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyorİsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük flamingolar görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

HULA VADİSİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Afrika'nın sıcak ülkelerine göç eden flamingo sürüleri biraz dinlenmek için İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde mola verdi.

Her sonbaharda 500'ün üzerinde türden milyonlarca kuş, İsrail'in üzerinden uçarak geçiyor. Bahardaysa Avrupa'ya geri dönmek için tekrar yola çıkacaklar.

Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyorİsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük bir flamingo görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyorİsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük bir flamingo sürüsü görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyorİsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük flamingolar görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyorİsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük flamingolar görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık İsrail Afrika Güncel Haberler

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