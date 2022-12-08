Afrika'ya Göç Eden Flamingolar Hula Vadisi'nde Dinleniyor Güncel Haberler HULA VADİSİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Afrika'nın sıcak ülkelerine göç eden flamingo sürüleri biraz dinlenmek için İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde mola verdi. İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük flamingolar görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla) HULA VADİSİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Afrika'nın sıcak ülkelerine göç eden flamingo sürüleri biraz dinlenmek için İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde mola verdi. Her sonbaharda 500'ün üzerinde türden milyonlarca kuş, İsrail'in üzerinden uçarak geçiyor. Bahardaysa Avrupa'ya geri dönmek için tekrar yola çıkacaklar. İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük bir flamingo görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla) İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük bir flamingo sürüsü görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla) İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük flamingolar görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla) İsrail'in kuzeyindeki Hula Vadisi'nde göç eden büyük flamingolar görülüyor, 6 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık İsrail Afrika Güncel Haberler

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