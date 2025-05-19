Afrika Uluslararası Güvenlik Konferansı Kigali'de Başladı

Afrika Uluslararası Güvenlik Konferansı Kigali'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ruanda'nın başkenti Kigali'de başlayan Afrika Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda terörizm, siber tehditler ve siyasi istikrarsızlık gibi güvenlik sorunları ele alındı. Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrika'nın geleceği için dış desteğin yetersiz olduğunu vurguladı.

PORT Ruanda'nın başkenti Kigali, Afrika Uluslararası Güvenlik Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek konferansa, güvenlik uzmanları, politika yapıcılar ve araştırmacılar katıldı.

Konferansta Afrika'nın karşı karşıya olduğu terörizm, siber tehditler, siyasi istikrarsızlık ve sınır ötesi suçlar gibi acil güvenlik sorunları ele alındı.

"Afrika'nın geleceği dışarıdan sağlanamaz"

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, konferansın açılış konuşmasında, "Afrika'nın geleceği, özellikle barış ve güvenlik konularında, dışarıdan sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Kagame, "Güvenliğimiz uzun zamandır başkaları tarafından yönetilecek bir yük gibi görüldü. Bizim katkımız en aza indirildi, bağlamımız ve onayımız çoğu zaman dikkate alınmadı. Bu yaklaşım ne Afrika'ya ne de dünyaya fayda sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan konferans alanının dışında kurulan sergide savunma ve güvenlik alanındaki ürünler tanıtıldı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
Trump'la görüşen Putin'den 'ateşkes' mesajı

Trump'la görüşen Putin "Ateşkes mümkün" dedi! Bir şartı var
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor

Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.