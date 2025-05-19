Afrika Uluslararası Güvenlik Konferansı Kigali'de Başladı

PORT Ruanda'nın başkenti Kigali, Afrika Uluslararası Güvenlik Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek konferansa, güvenlik uzmanları, politika yapıcılar ve araştırmacılar katıldı.

Konferansta Afrika'nın karşı karşıya olduğu terörizm, siber tehditler, siyasi istikrarsızlık ve sınır ötesi suçlar gibi acil güvenlik sorunları ele alındı.

"Afrika'nın geleceği dışarıdan sağlanamaz"

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, konferansın açılış konuşmasında, "Afrika'nın geleceği, özellikle barış ve güvenlik konularında, dışarıdan sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Kagame, "Güvenliğimiz uzun zamandır başkaları tarafından yönetilecek bir yük gibi görüldü. Bizim katkımız en aza indirildi, bağlamımız ve onayımız çoğu zaman dikkate alınmadı. Bu yaklaşım ne Afrika'ya ne de dünyaya fayda sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan konferans alanının dışında kurulan sergide savunma ve güvenlik alanındaki ürünler tanıtıldı.