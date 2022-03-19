Afrika ülkelerinin yarısı buğday ithalatının en az üçte birini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor - Haberler

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Afrika ülkelerinin yarısı buğday ithalatının en az üçte birini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Afrika ülkelerinin yarısı buğday ithalatının en az üçte birini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, kıtada Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda ülke gıda krizi ve fiyat artışlarıyla karşı karşıya.

2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını bu iki ülkeden karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının bile üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken, Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden yapıyor.

Raporda, buğday ihtiyacının bir kısmının kıta içinden tedarik edilmesi mümkün olsa da savaşla birlikte artan gübre fiyatlarının ayrı bir risk faktörü oluşturduğu belirtiliyor. Ulaşım altyapısı ve depolama kapasitesinin zayıf olması sebebiyle kıta genelinde yaşanabilecek fiyat artışlarının nelere yol açabileceği ise tahmin edilemiyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Buğday, Rusya, Güncel, Haberler

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