Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları

Afrika ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için taziye ve destek mesajları geldi.

Afrika ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için taziye ve destek mesajları geldi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı, yararlılara acil şifalar diledi.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Twitter'dan yayımladığı mesajda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek "Meslektaşım ve kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'na en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Twitter'dan Türkçe paylaştığı mesajında, "Somali halkı ve hükümeti adına, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin taziyelerimi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Türkiye'ye geçmiş olsun. Dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye deprem haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahama da Afrika'nın Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk halkına taziyelerini sunan ve yaralılara acil şifalar dileyen Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu da Türk halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.