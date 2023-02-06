Afrika ülkeleri, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla taziye mesajı yolladı

Afrika ülkeleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye ve destek mesajları gönderdi.

Afrika ülkeleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye ve destek mesajları gönderdi.

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Twitter hesabından, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden, derinden etkilendiğini belirterek, her 2 ülkeye de başsağlığı dileğinde bulundu.

Nijerya

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Buhari Buhari, Türkiye ve Suriye'de yıkıma ve can kayıplarına yol açan trajik depremden ötürü derin üzüntü duyduğunu vurguladı.

Buhari, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Nijerya'nın, Türkiye ve Suriye'nin sadık bir dostu olduğuna işaret eden Buhari, Nijerya'nın bu ülkelere mümkün olan her şekilde tam desteğini sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Gana

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Gana hükümeti ve halkı adına, pazartesi günkü depremin yol açtığı yıkım ve trajik can kaybı nedeniyle Türkiye ve Suriye hükümetlerine ve halklarına en içten taziyelerimi sunuyorum." sözlerini paylaştı.

Güney Afrika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de deprem dolayısıyla meydana gelen büyük çaplı can kaybı ve yaralanmalardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, "Milletimiz ve hükümetimiz, Türkiye ve Suriye'deki akıl almaz can kayıplarının ve iki ülkenin sosyal ve ekonomik altyapısının büyük zarar görmesinin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz, sevdiklerini kaybeden veya yakınlarını arayan ailelerle birlikte, yaralılara tam şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.