Afrika, Sağlık Turizminde Yılda 7 Milyar Dolar Kaybediyor

Afrika kıtası, sağlık turizminde her yıl 5 ila 7 milyar dolar kaybettiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu kaybı tersine çevirmek için daha fazla eğitim ve araştırma yatırımı yapılması gerektiğini vurguladı. Afrika'nın sağlık altyapısının yetersizliği, insanların yurt dışında tedavi arayışına girmesine neden oluyor.

Ekiti Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Tunji Olowolafe, Nijerya Tabipler Birliğinin başkent Abuja'da düzenlediği Sağlık ve Tıp Fuarı'nın açılışında konuştu.

Olowolafe, Afrika'nın her yıl 5 ila 7 milyar dolar kaybettiği sağlık turizmini tersine çevirmek için bilgi üretimi, araştırma ve tıp eğitimine yönelik bilinçli yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti.

Eğitim odaklı bir sağlık dönüşümünün önemine dikkati çeken Olowolafe, "Nitelikli tıp fakülteleri ve modern eğitim yöntemlerine yatırım, doktorlarımızı küresel ölçekte rekabetçi kılarken yerel ihtiyaçlara da yanıt verebilir." dedi.

Olowolafe, beyin göçünün Afrika'nın sağlık sistemini zayıflattığını ancak Nijerya'da tıp eğitiminin kaliteli olduğunu kaydederek, üniversiteler, meslek birlikleri ve özel sektör arasında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Nijerya Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Iziaq Salako ise ülkesinin yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 30'una denk gelen bir miktarın sağlık turizmine harcandığını belirterek, bunun ciddi bir ekonomik kayıp olduğunu ifade etti.

Salako, kanser, ortopedi, böbrek ve kalp hastalıklarının tıbbi seyahatlerin başlıca nedenleri olduğunu, yurt dışına giden Nijeryalıların yüzde 40'ının kanser tedavisi için gittiğini söyledi.

Afrikalılar yurt dışında tedavi tercih ediyor

Afrika kıtasında sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle birçok kişi tedavi ve ameliyat için farkı ülkelere gitmeyi tercih ediyor.

Her yıl on binlerce Afrikalı, daha gelişmiş sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için başta Avrupa olmak üzere kıta dışındaki ülkelerin yolunu tutuyor.

Afrikalıların sağlık giderleri için yurt dışında harcadığı toplam bedel ülkeden ülkeye değişirken, bu durum özellikle sağlık altyapısının yetersiz olduğu ülkelerde ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu



