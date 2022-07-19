Afrika'nın en büyük petrol üreticilerinden Angola bölgede süper güç olmayı hedefliyor - Haberler

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Afrika'nın en büyük petrol üreticilerinden Angola bölgede süper güç olmayı hedefliyor

DailyMotion.com - Güncel
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Güney Afrika'nın en büyük ikinci petrol ve gaz üreticisi Angola, güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi gibi yenilebilir kaynakları kullanarak bölgede enerji süper gücü olmayı hedefliyor.

Güney Afrika'nın en büyük ikinci petrol ve gaz üreticisi Angola, güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi gibi yenilebilir kaynakları kullanarak bölgede enerji süper gücü olmayı hedefliyor.

DailyMotion.com / Güncel

Güney Afrika Angola Güncel Haberler

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