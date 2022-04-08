"Afrika'nın 5 büyükleri"ne ev sahipliği yapan safari mekanı: Kruger Ulusal Parkı - Haberler

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"Afrika'nın 5 büyükleri"ne ev sahipliği yapan safari mekanı: Kruger Ulusal Parkı

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bulunan ve Afrika'nın en önde gelen safari merkezlerinden biri olan Kruger Ulusal Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bulunan ve Afrika'nın en önde gelen safari merkezlerinden biri olan Kruger Ulusal Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Kruger Ulusal Parkı, 19 bin 485 kilometrekarelik yüzölçümüyle kıtanın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olma özelliği taşıyor.

1926 yılında kurulan ve ismini 1883-1902 yıllarında Güney Afrika'yı yöneten devlet başkanı Paul Kruger'dan alan park, aynı zamanda ülkenin ve bölgenin en eski ulusal parkı.

Afrika'nın 5 büyükleri ne ev sahipliği yapan safari mekanı: Kruger Ulusal Parkı

Afrika'nın 5 büyükleri ne ev sahipliği yapan safari mekanı: Kruger Ulusal Parkı

Afrika'nın 5 büyükleri ne ev sahipliği yapan safari mekanı: Kruger Ulusal Parkı

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Haberler

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