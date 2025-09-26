Afrika Liderlerinden Gazze İçin İki Devletli Çözüm Çağrısı

Afrika liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmalarında Gazze'de devam eden saldırılara dikkat çekerek, iki devletli çözüm için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

ABD'nin New York kentinde devam eden BM 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Gana, Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Somali ve Sudan liderleri, Filistin halkının kendi devletine kavuşmasının barış için tek onurlu ve kalıcı yol olduğu görüşünde birleşti.

Liderler, yaptıkları konuşmalarda, Filistinlilerin yaşadığı insani felakete karşı uluslararası toplumun sessiz kalamayacağını vurgulayarak, kalıcı barış için iki devletli çözüm konusunda güçlü mesajlar verdi.

Gana

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, uluslararası toplumu Gazze'deki durumu açık bir dille tanımlamaya davet etti.

"Eğer ördek gibi yürüyorsa, yüzüyorsa ve ötüyorsa, o zaman ördektir. Gazze'deki suçlar durmalıdır." diyen Mahama, iki devletli çözümün Hamas'a ödül değil, sivillere nefes aldıracak bir adım olduğunu söyledi.

Mahama, ayrıca Filistin heyetine vize verilmemesini "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair artan bir küresel mutabakat olduğunu belirtti.

BM üyesi ülkelerin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alma sorumluluğu taşıdığını hatırlatan Ramaphosa, "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıdığı davayla uyumlu olarak İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair artan küresel bir mutabakat var." dedi.

Ramaphosa, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısındaki artışın küresel çoğunluğun kararlılığını yansıttığını belirterek, "Filistinliler soykırım ve kıtlıkla karşı karşıyayken harekete geçmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kenya

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Gazze'deki insani felaket karşısında "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Ruto, "Kalıcı ateşkes ve uluslararası hukuka saygı, iki devletli çözümün yolunu açacaktır." diye konuştu.

Nijerya

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun mesajını Genel Kurul'a ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima, sivillere yönelik saldırıları kınadı.

Tinubu, "Gazze'de iki devletli çözüm, Filistin halkı için kalıcı barışın en onurlu yoludur." ifadesini kullandı.

Sivillere yönelik şiddetin "insanlığın vicdanını yaraladığını" vurgulayan Tinubu, Filistinlilerin "yan hasar" değil, eşit değerde insanlar olduğunun altını çizdi.

Somali

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Filistin meselesini "uluslararası sistemin ahlaki testi" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki bombardıman, yerinden edilme ve insani sıkıntıların kabul edilemez olduğunu söyleyen Mahmud, "Derhal ve kalıcı ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüme bağlılık tek çıkış yoludur." ifadelerini kullandı.

Sudan

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Orta Doğu'da yaşanan ciddi bozulma, artan tırmanış ve özellikle işgal altındaki Filistin toprakları ile Gazze Şeridi'ndeki insani felakete dikkat çekti.

İdris, bölgedeki durumun halklar açısından vahim sonuçlar doğuracağına işaret ederek, kalıcı istikrar ve güvenliğin ancak adil, kapsamlı bir çözümle sağlanabileceğini vurguladı.

Bu çerçevede bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini belirten İdris, başkentin Kudüs olması ve çözümün 1967 sınırlarına dayalı uluslararası kararlar çerçevesinde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.