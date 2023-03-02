Afrika liderleri, Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu tebrik etti

Liberya, Gana, Sierra Leone ve Gambiya liderleri, Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu tebrik etti.

Liberya, Gana, Sierra Leone ve Gambiya liderleri, Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu tebrik etti.

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Tinubu'ya tebrik mesajı gönderdi.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Gana halkı adına, Nijerya'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Tinubu'yu tebrik etti.

Akufo-Addo, "Seçilmiş başkanın geçmiş Nijeryalı liderlerin izinden gitmesini ve Nijerya ile Gana arasında var olan ve ortak bir özgürlük, kalkınma, güvenlik, ilerleme ve refah gündemine dayanan güçlü dostluğu daha da derinleştirmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Tinubu'yu tebrik ederek, seçimin Nijerya'nın demokrasinin ilerletilmesinde bir umut ışığı olarak bölge için yine parlak bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Tinubu'ya kalıcı bir miras inşa etmek üzere ulusal kalkınma stratejisini belirlemesinde iyi dileklerini sunan Bio, Sierra Leone-Nijerya ilişkilerini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Tinubu'yu ve Nijerya halkını başarılı bir seçim gerçekleştirdikleri için kutladığını ifade etti.

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Tinubu, 8 milyon 794 bin 726 oyla kazanmıştı. Tinubu, 29 Mayıs'ta göreve başlayacak.