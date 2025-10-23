Haberler

Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi'nde Güvenlik İşbirliği Vurgusu

Ruanda'nın Kigali kentinde gerçekleştirilen Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi'nde, kıtanın güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket etme kararı alındı. Zirvede askeri koordinasyonun artırılması ve barışın korunmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Afrika'nın farklı bölgelerinden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı iki günlük zirvede, kıta genelinde güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, askeri koordinasyonun artırılması ve bölgesel barışın korunmasına yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Ruanda Savunma Bakanı Juvenal Marizamunda, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, Afrika ordularının karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerine karşı birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Marizamunda, kıta ülkelerinin askeri işbirliği ve mesleki değişim alanlarında ortak projeler geliştirmesinin "istikrarlı ve müreffeh bir Afrika'nın inşasında temel rol oynayacağını" ifade etti.

Zirvede, ülkeler arasında doğrudan işbirliğinin güçlendirilmesi ve ordular arasındaki koordinasyonun artırılması konularında mutabakata varıldı.

Öte yandan insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili savunma alanında ortak çalışmalar yürütülmesi ve bu konudaki tecrübelerin paylaşılması gerektiğinin altı çizildi.

Katılımcılar, kıta genelinde askeri işbirliği ve güvenlik alanındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi'nin düzenli aralıklarla yapılması konusunda da uzlaştı.

Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi, ilk kez 2004 yılında ABD'de düzenlenirken Afrika kıtasında düzenlenen ilk zirve, 2012 yılında Uganda'nın Kampala kentinde yapılmıştı.

Zirveye Burkina Faso, Burundi, Çad, Gambiya, Kenya, Senegal, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinden temsilciler katılıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
