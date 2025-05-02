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Afrika Kalkınma Bankası, Nijerya'ya Yılda 650 Milyon Dolar Finansman Sağlayacak

Afrika Kalkınma Bankası, Nijerya'ya Yılda 650 Milyon Dolar Finansman Sağlayacak
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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya'nın ekonomik dönüşümünü desteklemek için 2025-2030 yıllarını kapsayan bir strateji çerçevesinde yıllık 650 milyon dolarlık finansman sağlayacağını açıkladı. Bu yatırımlar, sürdürülebilir altyapı ve tarımsal büyümeye odaklanarak, Nijerya'nın refahını artırmayı amaçlıyor.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya'nın ekonomik dönüşümünü desteklemek amacıyla yılda yaklaşık 650 milyon dolarlık finansman sağlayacağını bildirdi.

AfDB Nijerya Ofisi Genel Direktörü Abdul Kamara, yaptığı yazılı açıklamada, bankanın Nijerya'nın ekonomik dönüşümünü desteklemek amacıyla 2025-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık strateji kapsamında yılda yaklaşık 650 milyon dolarlık finansman sağlayacağını belirtti.

Bu stratejinin, banka ile Nijerya arasındaki dönüştürücü ortaklığı yeni bir seviyeye taşıdığını bildiren Kamara, "Sürdürülebilir altyapı ve kapsayıcı tarımsal büyümeye yapılan yatırımlarla milyonlarca Nijeryalı için refah yolları inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kamara, stratejinin ilk 4 yılında 2,95 milyar dolarlık yatırım planlandığını, kalkınma ortaklarından 3,21 milyar dolarlık ek kaynak sağlanmasının beklendiğini kaydetti.

AfDB'nin yatırımları, çevre dostu yollar, elektrik altyapısı, temiz su sistemleri ile özellikle kadın ve gençler için istihdam yaratacak tarım işletmelerine odaklanacak.

Bu kapsamda Nijerya'nın 2043 yılına kadar 2,3 trilyon doları bulacağı tahmin edilen altyapı açığının kapatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yatırımların, Nijerya ekonomisinin 1 trilyon dolara ulaşmasına ve yaklaşık 1 milyon 561 bin kişiye istihdam oluşturmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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