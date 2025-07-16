Afrika Gönüllülük Projesi'nde 15. Dönem Başlıyor

PORT Uluslararası Genç Derneği (UGED), 2010 yılından bu yana Afrika kıtasında yürüttüğü gönüllülük faaliyetlerine bu yıl da devam ediyor.

UGED Başkanı Yahya Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika Gönüllülük Projesi kapsamındaki çalışmalara bugüne kadar 1000'i aşkın gönüllünün katılım sağladığını söyledi.

Uyar, proje kapsamında bu yıl 15. kez düzenlenen "Afrika Gençleşiyor 2025" çalışmasında 20 gönüllünün, Nijer, Burkina Faso, Gana, Sierra Leone, Fildişi Sahili ve Tanzanya'da sahada aktif görev alacağını belirtti.

Gönüllülerin yaklaşık bir ay süreyle yerel kurumlar, öğrenci birlikleri ve topluluklarla ortak çalışmalar gerçekleştireceğini kaydeden Uyar, program kapsamında yetimhane etkinlikleri, köy ve kurum ziyaretleri ile çeşitli saha faaliyetleri yürütüleceğini anlattı.

Uyar, projenin en önemli amacının gönüllülerin içsel dönüşümünü desteklemek olduğunu aktararak, bireylerin kendi kimliklerini yeniden keşfetmeleri ve yaşadıkları coğrafyanın kıymetini fark etmelerinin de hedeflendiğini ifade etti.

Afrika seferine katılmak isteyen gönüllüler için başvuruların 27 Temmuz'a kadar süreceğini aktaran Uyar, katılımcıların Afrika'ya hareketlerinin ise 20 Ağustos itibarıyla başlayacağını söyledi.