Afrika Finans Zirvesi Kazablanka'da Yapılacak

PORT Fas'ın Kazablanka şehrinde 3-4 Kasım'da Afrika Finans Zirvesi'nin beşincisi düzenlenecek.

Zirveye ilişkin yayımlanan basın açıklamasına göre, Afrika Finans Zirvesi 2025'te (AFIS 2025), kıtanın finansal egemenliğine yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla 1250'den fazla finans lideri ve kamu otoritesi bir araya gelecek.

AFIS 2025'te Afrika'nın finansal potansiyelini açığa çıkarmak için gerekli dönüşümler ele alınacak.

Kamu ve özel sektörün önde gelen finans aktörlerini bir araya getirecek zirvede dış sermayeye bağımlılıktan çıkıp içsel ve sürdürülebilir finansal egemenliğe geçilmesi, kapsayıcı büyüme ve Pan-Afrika hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afrika Finans Zirvesi Başkanı Amir Ben Yahmed, "Kazablanka'daki bu edisyon, araçlarımızı modernize etmenin ve kendi sermayemizi stratejik projelere yönlendirmenin aciliyetini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yahmed, finansal egemenliği, kıtada büyüme ve kapsayıcılığın temel taşı haline getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Ethiopis Tafara da Afrika Finans Zirvesi 2025'te kıtanın finans endüstrisinin liderlerini bir araya getirerek özel sermayeyi istihdam, dirençlilik ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi finanse edecek yenilikçi yöntemleri geliştirmeye odaklandıklarını anlattı.

Tafara, "Müşterilerimize ve ortaklarımıza, iş stratejilerini eyleme dönüştürecek finansal ürünleri duymak için doğru yerin burası olduğunu söylüyoruz." ifadesini kullandı.