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Afrika fillerinin birbirlerine özel seslerle hitap ettikleri tespit edildi

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Yeni yapılan araştırmada, Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi. Araştırmacılar, fillerin seslerini kayıt altına alarak, seslenilen file bağlı olarak değiştiğini tespit etti. Bu seslere verilen tepkiler incelendiğinde, kendilerine hitap edilen fillerin daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiği gözlemlendi.

Yeni yapılan araştırmada, Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi.

Araştırmacılar, 1986-2022 döneminde Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı sesi inceledi.

Yunuslar ve papağanların, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap verdiğini belirten araştırmacılar, Afrika fillerinin ise taklit etmeksizin birbirlerine seslenirken özel sesler çıkarttıklarını ortaya koydu.

Fillerin seslerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu seslerin akustik yapısının, seslenilen file bağlı olarak değiştiğini tespit etti.

Araştırmacılar, fillerin kendilerine ya da başka bir file yöneltilen çağrılara verdikleri tepkileri incelediklerinde, kendilerine hitap edilirken kullanılan sesleri duyan fillerin, diğer fillere hitap edilene kıyasla daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiğini gözlemledi.

Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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