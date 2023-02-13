Afrika'daki büyükelçiliklere "taziye" ziyaretleri devam ediyor Güncel Haberler Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla "taziye" ziyaretleri sürüyor. Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla "taziye" ziyaretleri sürüyor. Nijerya Çevre Bakanı Mohammed Abdullahi, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu, depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı. Abdullahi, taziye defterine Çevre Bakanlığı ve Nijerya halkı adına derin üzüntülerini ve dayanışma duygularını yazdı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray de Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde açılan taziye defterine ECOWAS'ı temsilen imza attı. Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakan Yardımcısı Thomas Mbomba ise Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı. ??????? Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Nijerya Türkiye Afrika Güncel Haberler

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