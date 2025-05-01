İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

Afrika'da Milyonlarca Çocuk Aşılara Erişemiyor

Afrika'da Milyonlarca Çocuk Aşılara Erişemiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Africa CDC, Afrika genelinde milyonlarca çocuğun hayat kurtaran aşılara erişemediğini ve her yıl beş yaş altındaki yarım milyondan fazla çocuğun önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirtti. Yetersiz sağlık finansmanı ve siyasi istikrarsızlık, aşıya erişimi zorlaştırıyor.

ADDIS ABABA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde milyonlarca çocuğun hayat kurtaran aşılara erişemediğini ve her yıl beş yaş altı yarım milyondan fazla çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği uyarısında bulundu.

Africa CDC'den çarşamba günü yapılan açıklamada kızamık, difteri, tetanos, çocuk felci ve boğmaca gibi önlenebilir hastalıkların Afrika'daki çocukların sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kıta genelinde milyonlarca kişi aşılara hala erişemiyor. Yetersiz sağlık finansmanı, aşılara duyulan güvensizlik, siyasi istikrarsızlık ve ücra bölgelere erişim zorlukları bu sorunu daha da derinleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

Afrika Birliği'nin uzman sağlık kuruluşunun verilerine göre, 2023'te yalnızca 16 Afrika ülkesi temel çocuk aşılarında yüzde 90'ın üzerinde kapsama oranına ulaşabildi. Öte yandan, hiç aşı olmayan çocuk sayısı 2023'te 7,9 milyona yükselerek, 2019'a kıyasla yüzde 16'lık bir artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.