Afrika'da Milyonlarca Çocuk Aşılara Erişemiyor

ADDIS ABABA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde milyonlarca çocuğun hayat kurtaran aşılara erişemediğini ve her yıl beş yaş altı yarım milyondan fazla çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği uyarısında bulundu.

Africa CDC'den çarşamba günü yapılan açıklamada kızamık, difteri, tetanos, çocuk felci ve boğmaca gibi önlenebilir hastalıkların Afrika'daki çocukların sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kıta genelinde milyonlarca kişi aşılara hala erişemiyor. Yetersiz sağlık finansmanı, aşılara duyulan güvensizlik, siyasi istikrarsızlık ve ücra bölgelere erişim zorlukları bu sorunu daha da derinleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

Afrika Birliği'nin uzman sağlık kuruluşunun verilerine göre, 2023'te yalnızca 16 Afrika ülkesi temel çocuk aşılarında yüzde 90'ın üzerinde kapsama oranına ulaşabildi. Öte yandan, hiç aşı olmayan çocuk sayısı 2023'te 7,9 milyona yükselerek, 2019'a kıyasla yüzde 16'lık bir artış gösterdi.