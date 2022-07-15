Afrika'da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar yüzde 63 arttı - Haberler

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Afrika'da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar yüzde 63 arttı

AA - Adam Abu - Güncel
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Afrika'da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar yüzde 63 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da son yılda maymun çiçeği, ebola ve Lassa ateşi gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların yüzde 63 artığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da son yılda maymun çiçeği, ebola ve Lassa ateşi gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların yüzde 63 artığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Afrika'nın maymun çiçeği, ebola ve Lassa ateşi gibi hayvanlardan insanlara bulaşan "zoonotik" hastalıklardan kaynaklanan artan bir tehditle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Zoonotik salgınların kıtadaki sayısında son on yılda 2001'den 2011'e kıyasla yüzde 63'lük bir artış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2001 ve 2022 arasında DSÖ, Afrika kıtasında 1843 doğrulanmış "halk sağlığı" vakasının kaydedildiği belirtilerek, bu vakaların yüzde 30'u zoonotik hastalıklar olarak bilinen hayvanlar tarafından insanlara bulaşan hastalıklar olduğu ifade edildi.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, zayıf ulaşım altyapısının bir zamanlar kıtada kitlesel zoonotik enfeksiyonlarının yayılımını sınırladığını belirtti.

Moeti, gelişmiş ulaşım bağlantılarının şehirlerdeki zoonotik patojen tehdidini artırdığını, bu nedenle Afrika'nın "yeni bulaşıcı hastalıklar için sıcak nokta" olabileceği uyarısında bulundu.

Kıtada farklı uzmanlıklara sahip araştırmacılara zoonotik hastalıkların kökünü kazımak için yakın iş birliği yapma çağrısında bulunan Moeti, "Yalnızca disiplinler arasındaki duvarları yıktığımızda, yanıtın tüm yönlerini ele alabiliriz." ifadesini kullandı.

Bilim insanları, özellikle artan insan nüfusu, avlanma veya habitat kaybı yoluyla vahşi türlerle daha yakın temasa girildiğini, hayvanlardan kaynaklanan hastalık riskinin arttığını ifade ediyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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