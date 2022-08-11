Afrika'da görevli Türk büyükelçiler, Afrika Evi'nde buluştu

AFRİKA ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve eşleri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde bir araya geldi.

AFRİKA ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve eşleri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde bir araya geldi.

13'üncü Büyükelçiler Konferansı için Ankara'ya gelen 20'den fazla Afrika ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçi ve eşleri, Altındağ ilçesindeki Afrika Evi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Misafirler, Afrika ülkelerine ait ürünleri inceledi ve Afrika Evi'ne ilişkin sunumu izledi. Afrika Evi Koordinatörü Zeliha Sağlam, büyükelçi ve eşlerine eşlik ederek ürünler hakkında bilgilendirme yaptı. Sağlam, Emine Erdoğan'ın yürüttüğü projeyle Afrikalı kadınların ürettiği emeği ürünlerin kar amacı gütmeden satışa sunulduğunu, elde edilecek gelirlerin Afrikalı kadınlara gönderileceğini söyledi.

Büyükelçiler ve eşlerine Afrika Evi tarafından basılan 'Afrika Atasözleri' ve Emine Erdoğan'ın 'Afrika Seyahatlerim' kitabı hediye edildi.