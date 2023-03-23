Afrika'da En Yüksek Düzeyde Yoksulluk Yaşayan 10 Afrika Ülkesi Açıklandı

ADDİS ABABA, 23 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA) 10 Afrika ülkesinin, kıtadaki en yüksek düzeyde yoksullukla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

ADDİS ABABA, 23 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA) 10 Afrika ülkesinin, kıtadaki en yüksek düzeyde yoksullukla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UNECA İcra Sekreteri Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Hanan Morsy, Salı günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen UNECA Afrika Maliye, Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanları Konferansı'nın 55. oturumunda, Afrika'da en yüksek yoksulluğa sahip ülkelerin Burundi, Somali, Madagaskar, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Malavi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine Bissau, Mozambik ve Zambiya olduğunu açıkladı.

UNECA'nın yaptığı bir araştırmaya atıfta bulunan Morsy, 10 ülkenin her birinde nüfusun yüzde 60 ila yüzde 82'sinin yoksul olduğunu söyledi.

Morsy, söz konusu araştırmaya göre UNECA'nın Afrika'daki hanelerin gelirlerinin yüzde 40'ını gıdaya harcadığı ve küresel krizlerin Afrika'daki en yoksul haneleri ciddi şekilde etkilediği tahmininde bulunduğunu dile getirdi.

Morsy, "2022'de sarsıcı şekilde 310 milyon Afrikalı, gıda güvensizliğinin bir türüyle ve 6 milyon Afrikalı aşırı açlıkla karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

İki gün süren konferansta Morsy, Afrika'da son küresel krizlerden önce de önemli düzeyde yoksulluk ve eşitsizliğin yaşandığını, ama şimdi yoksulluğun daha kötü bir hal aldığını ve eşitsizliğin arttığını söyledi.

Morsy, "Bugün 546 milyon kişi halen yoksulluk çekiyor. Bu, 1990'dan bu yana yoksulluğun yüzde 74 artış gösterdiği anlamına geliyor" dedi ve ekledi:

"Küresel şoklar, enflasyon yoluyla Afrika'daki yoksullar üzerinde dalgalanma etkisi yapıyor. 2022'de Afrika'da yüzde 12,3 olan enflasyon, dünya ortalaması olan yüzde 6,7'nin çok üzerinde."