Afrika'da El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı rehine serbest bırakıldı

NEW Nijer'de 2016'da terör örgütü El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı insani yardım görevlisi Jeff Woodke serbest bırakıldı.

NEW Nijer'de 2016'da terör örgütü El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı insani yardım görevlisi Jeff Woodke serbest bırakıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Woodke'nin 6 yıldan fazla süredir esaret altında kaldıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Woodke'nin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sullivan, bu süreçte katkılarından dolayı Nijer yetkililerine ve ABD hükümeti çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

İnsani yardım görevlisi Jeff Woodke, Ekim 2016'da Nijer'in Abalak kentinde kaçırılmıştı.

Els Woodke, kocasının El Kaide'nin Sahra Altı Afrika'daki kolunun elinde olduğuna inandığını ve onu kaçıranların milyonlarca dolar fidye istediğini belirterek, ABD yönetiminin "kısıtlamaları" nedeniyle söz konusu miktarın toplanamadığını söylemişti.