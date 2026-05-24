10 Afrika ülkesinin Ebola salgını riski altında olduğu uyarısı yapıldı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'daki salgının ardından 10 Afrika ülkesinin daha Ebola salgını riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, Güney Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya'nın da Ebola salgını riski altında olduğunu belirtti.

Mevcut salgının, Batı Afrika'daki Ebola salgınının ardından vaka sayısı bakımından dünyada görülen en büyük ikinci Ebola salgını olduğunu ifade eden Kaseya, "Bu salgın ilan edildiğinde halihazırda 200'den fazla şüpheli vakamız vardı. Bu durum salgının boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." dedi.

Kaseya, salgına karşı acil ve koordineli müdahalenin gerekli olduğunu vurguladı.

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı Ebola durum raporuna göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında şu ana kadar 867 vaka kaydedildi ve salgına bağlı 204 kişi hayatını kaybetti.

Komşu Uganda'da ise şu ana kadar 5 Ebola vakası ve 1 can kaybı kaydedildi.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.