Afrika'da askeri harcamalar geçen yıl artış gösterdi

Afrika'da Kovid-19 salgının yol açtığı ekonomik zorluklara rağmen geçen yıl askeri harcamalar arttı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), 2021 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunda Afrika'daki askeri harcamaların bir önceki yıla göre yüzde 1 arttığı belirtildi.

Afrika ülkeleri 2021'de 39,7 milyar dolarlık askeri harcama yaparken Kuzey Afrika'da 2020'ye oranla azalış, Sahra Altı Afrika'da ise artış görüldü.

Rapora göre, Sahra Altı Afrika ülkeleri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,1 daha fazla askeri malzeme ve silah satın aldı. Yıllık toplam rakam 20,1 milyar dolara ulaştı.

Kıtada en fazla askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında 4,5 milyar dolarla Nijerya ilk, 3,3 milyar dolarla Güney Afrika ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Kenya, Uganda ve Angola izledi.

Kıtada bazı ülkelerde sınır çatışmalarının son bulmasıyla askeri harcamalar azalırken bazı ülkelerde ise terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlardan ötürü harcamalarda artış görüldü.

Raporda, küresel askeri harcamaların, 2021'de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.