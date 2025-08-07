Afrika'da 600 Milyon Kişinin Elektriğe Erişimi Yok

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Afrika kıtasında halen 600 milyon kişinin elektriğe erişimi olmadığını bildirdi.

Adesina, Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen 2025 Standard Chartered Bank Afrika Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu sorunun çözümü için kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Afrika'nın yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Adesina, bu kaynakların etkin şekilde değerlendirilmesi durumunda kıtada sanayileşmenin hız kazanacağını vurguladı.

AfDB ile Dünya Bankasının ortaklaşa başlattığı "Mission 300" girişimi kapsamında, 2030 yılına kadar 300 milyon Afrikalının elektriğe erişiminin sağlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Adesina, ilk 12 ülke için hazırlanan enerji planlarının toplam maliyetinin 127 milyar dolar olduğunu, bunun 61 milyar dolarlık kısmının özel sektör tarafından karşılanmasının beklendiğini ifade etti.

Yatırımların artırılması için kamu-özel sektör ortaklıklarının genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Adesina, aynı zamanda uygulanabilir projelerin hazırlanabilmesi için finansal araçların geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Adesina, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılabilmesi için Afrika'nın enerji, altyapı ve dijital bağlantı alanlarında ciddi yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sağlık, eğitim, su ve sanitasyon gibi sosyal alanlara yapılacak yatırımların ise kıtanın insan sermayesini güçlendireceğini vurguladı.

Adesina, Afrika'nın daha hızlı ve istikrarlı bir ekonomik büyüme için yardımlara değil, yatırımlara odaklanması gerektiğini vurguladı.