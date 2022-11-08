Afrika Boynuzu'ndaki İklim Sorunları Çiftlik Hayvanlarını Yok Ederken Çok Sayıda İnsan Yer Değiştirmek Zorunda Kalıyor

Afrika Boynuzu, çiftlik hayvanlarını yok eden ve çok sayıda insanı yerinden eden iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Afrika Boynuzu, çiftlik hayvanlarını yok eden ve çok sayıda insanı yerinden eden iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Otuz yıllık silahlı çatışmalarla daha da karmaşık hale gelen Somali'de zaten vahim olan insani durum, son yıllarda düzensiz kuraklık ve sel döngüsünden zarar görerek daha da kötüleşti.

Somali'de yaşayan bir çoban olan Kaha Ahmed, kuraklığın sürmesi nedeniyle hayvanlarının üçte birini kaybettiğini söyledi.

SES 1 (Somalice): KAHA AHMED, Somali'de çoban:

"Buraya üç yıldır yağmur yağmıyor. Su sıkıntısı var. Yiyecek yok. Biz savunmasız insanlarız."

Uzun süreli kuraklık ve artan enflasyon nedeniyle Somali'de yaşam maliyeti kontrolden çıktı.

SES 2 (Somalice): HALWA OSMAN JAMAC, Somali'de pazar satıcısı:

"Dolaşımda para yok. Kuraklık nedeniyle insanlar pazarda satacak hayvan bulamıyor. Dolayısıyla gelir de yok."

SES 3 (İngilizce): JUERG EGLİN, Somali'deki ICRC Başkanı:

"Somali'de kuraklık yeni değil ama şimdi daha sık gerçekleşiyor ve daha şiddetli oluyor. İnsanlar ve topluluklar da geçmişte olduğundan çok daha fazla etkileniyor. Bir yandan hepimiz kuraklıktan, çiftlik hayvanlarının durumundan, çiftçilerden, suya erişim eksikliğinden bahsediyoruz. Bu önemli bir unsur ama daha önce de söylediğim gibi diğer unsur çatışma, şiddet, belirsizlik. Toplulukların istikrarı bozuluyor. İnsanlar evlerinden kaçmak zorunda, bu nedenle bugün kuraklığın sebep olduğu yerinden edilmeleri duyduğumuzda bu büyük ve önemli bir unsur ancak silahlı çatışmalardan kaynaklanan yerinden edilmeleri de gördük ve görmeye devam ediyoruz."

Son yıllarda Afrika Boynuzu'ndaki tarım, yağışın az olması nedeniyle sekteye uğradı.

SES 4 (Somalice): DUBEY IBRAHİM WERAR, Kenya'nın Garissa ilçesi sakini:

"78 yaşındayım. Hayatım boyunca böyle şiddetli bir kuraklık görmedim. Son üç senedir tek bir damla yağmur yağmadı. Burada neler olduğu görüyorsunuz, bütün bu evler içlerinde yaşayanlar tarafından terk edilmiş durumda. Çok az sayıda kişi burada kaldık. İnsanlar bizi ziyaret edip nasıl olduğumuzu soruyorlar; daha önce böyle vahim bir durum görmemiştik. Kuraklık yaşandığında dükkan işleten herkes hayvanları için saman ve mısır almak için her şeyini sattı. Onlara ne zaman gitsek hayvanları beslemek için her şeyi sattıkları için bize verecek bir şeyleri olmadığını söylüyorlar."

Hayvancılık için su ve yiyecek sıkıntısı çok sayıda insanı evlerini terk etmeye itti.

Afrika Boynuzu için meteorolojik tahminler yakın gelecek için karamsar olmayı sürdürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor.(XHTV)