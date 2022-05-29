Afrika Birliğinden Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne itidal çağrısı - Haberler

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Afrika Birliğinden Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne itidal çağrısı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Afrika Birliğinden Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne itidal çağrısı

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) arasında devam eden sınır sorununa karşı itidal çağrısında bulundu.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) arasında devam eden sınır sorununa karşı itidal çağrısında bulundu.

Sall, yaptığı açıklamada, AfB olarak iki ülke arasındaki artan tansiyon nedeniyle ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Öte yandan Sall, iki ülkeyi sınır sorunlarını diyalog yoluyla çözmeye ve sükunete çağırdı.

KDC, 26 Mayıs'ta, Ruanda'nın isyancı grup M23 grubuna askeri destek verdiğini ileri sürmüş, Ruanda ise iddiaları yalanlamıştı.

Ülkesindeki isyancı gruplara destek vermekle suçladığı Ruanda'dan Kigali Büyükelçisini çeken KDC, iki ülke arasındaki uçuşları askıya almıştı.

Ülkenin doğusunda haftalardır KDC ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Togo Cumhuriyeti Ruanda Afrika Kongo Güncel Haberler

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